Останки погибшего в 1942-м году красноармейца перезахоронят в Новочеркасске

Израиль Топольян пропал без вести в годы войны. Фото: официальный сайт Администрации Новочеркасска.

В городе Новочеркасске на Аллее Славы с воинскими почестями захоронят Израиля Топольяна. Красноармеец погиб в 1942-м году, а его останки были найдены чуть больше года назад.

Внук сержанта обратился в военный комиссариат Ростовской области и в администрацию города с просьбой перезахоронить деда именно в Новочеркасске. Как сообщает сайт мэрии казачьей столицы, потомок солдата получил положительное решение.

Известно, что тела трех солдат были найдены на территории Донецкой области. Рядом с ними - три медальона, а также каска, несколько пар обуви, немецкие телефонные провода и нож из санитарной сумки.

Как позже выяснили поисковики, один из медальонов и швейцарские часы-марьяж принадлежали повару, Израилю Топольяну. Они не только установили личность погибшего, но и нашли его родственников.

В 1942 году Израиль Топольян пропал без вести. Спустя 10 лет супруга красноармейца пыталась отыскать его живым, обращалась в военкомат с запросом на розыск мужа. Вдова скончалась в 1993 году и была похоронена в Новокузнецке, а ее сын Георгий Израилевич переехал в Новочеркасск. Здесь же живет его внук.