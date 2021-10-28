Сам себе театрал: сценка из мультфильма «Крошка енот» за решеткой

Начинающие актрисы вышли на сцену. Фото. ГУФСИН России по РО.

28 октября отмечается Международный день анимации. Праздник, который решили по своему отметить заключенные женской колонии в Азове. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

Женщины даже поставили сценку из мультфильма «Крошка енот». Это была костюмированная театральная постановка, которую начинающие актрисы показали на сцене местного клуба.

Также дамы сделали из своих рисунков и поделок, известных и знакомых с детства мультипликационных персонажей, выставку.

- Для реализации акции «потребовалась максимальная фантазия, кропотливый труд, ну и, конечно же, чуточку детского озорства, - отметили организаторы мероприятия.