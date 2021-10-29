На Ростовском электровозоремонтном заводе организована работа мобильной бригады переписчиков

На территории Ростовского электровозоремонтного завода (входит в ГК ЛокоТех) была организована работа мобильной бригады переписчиков. Работа бригады организована организуется так, чтобы не задерживать работников и не нарушать рабочий процесс. В общей сложности опрос длится около 10 минут, все данные в базу вносит переписчиков на основании, полученных от респондента данных.

«Я, как руководитель, положительно оценил появившуюся возможность пройти работникам перепись, фактически без отрыва от рабочего процесса. Учитывая, что не все работники завода являются активными пользователями мобильных устройств, то помощь представителя мобильной бригады особенно удобна,» - отметил мастер инструментального участка, Кузьмин Игорь Валентинович.

Своими впечатлениями также поделился токарь инструментального участка Мангасарян Сергей: «Не у всех есть возможность воспользоваться сайтом «Госуслуги». И в домашних условиях выделить лишние полчаса времени тоже не всегда получится, поэтому перепись на предприятии я и многие коллеги оценили, как удобный формат. Это значительно экономит время.»

Ростовский электровозоремонтный завод вошел в число 9 крупнейших предприятий города на базе которых организована работа мобильных бригад переписчиков.