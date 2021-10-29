Оплата нерабочей недели в Ростова-на-Дону с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Рассказываем, кто может рассчитывать на двойную оплату. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 30 октября по 7 ноября в Ростове-на-Дону, как и в других городах России, установлены нерабочие дни. При этом организации могут привлекать к работе сотрудников при необходимости. Рассказываем, как будет рассчитываться оплата нерабочей недели в Ростове-на-Дону с 30 октября по 7 ноября 2021, положена ли двойная оплата и заплатят ли тем, кто будет отдыхать.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТДЫХАЕТ

30 и 31 октября, а также 6 и 7 ноября выпадают на субботу и воскресенье, а 4 и 5 ноября считаются праздничными днями. 1, 2 и 3 ноября должны были остаться рабочими, но в связи с коронавирусом стали выходными с сохранением зарплаты. Работодатель должен оплатить период вынужденного отдыха по обычной ставке.

ДЛЕ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ

Работающие жители в период с 1 по 3 ноября также получат зарплату по обычной ставке — доплата в эти дни не предусмотрена. Другое дело, если сотруднику по какой-то причине придется выйти на работу в официальный выходной — 30, 31 октября, а также 6, 7, 4 и 5 ноября. Работа в эти дни оплачивается в двойном размере.