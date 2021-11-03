В Ростове стартовал онлайн-забег в помощь особенным детям

Каждый может поучаствовать в забеге и сделать доброе дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице стартовал благотворительный онлайн-забег в помощь детям с особенностями развития. Цель акции #БЕГУПОМОГУРОСТОВ - сбор средств на творческие мастерские особенным ребятам. Всего необходимо собрать 300 тысяч рублей. Сумма пойдет на восстановление гончарной мастерской и музыкальных классов.

Известно, что в акции будут принимать участие и известные ростовчане. О своей готовности стать благобегунами заявили чемпион WBC Silver по боксу Дмитрий Кудряшов, серебряный призер Паралимпийских игр Елена Иванова, Паралимпийский чемпион Владимир Свиридов, а также студенты ЮФУ.

Во время онлайн-забега любой желающий сможет пробежать любую дистанцию. Главное - заснять пробежку на видео и мотивировать подписчиков на доброе дело. Деньги собирает ростовское отделение фонда «Я есть!», который работает с особенными детьми более восьми лет.

- Мы не лечебное учреждение, мы не лечим детей, а даем им возможность раскрыться в творческой деятельности, найти себя, почувствовать, что они могут быть успешными, - говорит директор ростовского отделения фонда Татьяна Степанова.

Известно, что акция продлиться до 20 ноября.