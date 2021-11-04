В Ростовской области ПЦР-тесты перестанут быть пропуском в общественные места

В Ростовской области ситуация с ковидом неутешительная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 ноября, глава донского края подписал документ, в котором говорится о том, что в понедельник, 8 ноября, снимаются ограничения, которые вводили в регионе в период длинных выходных. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области.

Так, вновь будут работать спа-салоны, рестораны, торговые центры и кинотеатры.

- Возобновляется в полном объеме и работа предприятий общепита – с 06:00 до 21:00, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Вот только пускать в них будут исключительно тех, у кого есть сертификат о прививках или справка о перенесенном ковиде.

ПЦР-тесты же в качестве пропуска взрослым использовать уже будет нельзя. А вот тем, кому не исполнилось 18 лет, ПЦР-тест на ковид придется сдать для того, чтобы попасть на футбол на «Ростов-Арене» или на любое другое спортивное мероприятие.