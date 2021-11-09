Погода в Ростовской области на 10 ноября 2021: первый снег прогнозирую синоптики

Погода в Ростовской области на 10 ноября 2021: первый снег прогнозируют синоптики. Подробный прогноз на среду опубликовали в донском гидрометцентре.

Ночью столбик термометра опустится до 0 — +5 градусов, при прояснениях — до -5. Ночью и утром ожидаются дождь и мокрый снег. В течение дня ожидаются дожди, температура может достигать +1 — 6 градусов. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

При этом в Ростове-на-Дону синоптики ожидают только дождь, и то только ночью. В ночное время прогнозируется +1 — 3 градуса, днем — +2 — 4 градуса. Скорость ветра, в среднем, будет составлять 6 — 11 метров в секунду, утром и днем порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду.