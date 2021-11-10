Власти Ростова разъяснили ситуацию со спиленными деревьями на Университетском

Ростовчан возмутила вырубка деревьев на Университетском. Фото: «Ростов Главный»

В администрации Ростова разъяснили ситуацию со спиленными деревьями на Университетском. Выяснилось, что они были аварийными и представляли опасность для окружающих.

Власти также напомнили, что взамен в будущем собираются высадить более 40 новых деревьев и еще около 1500 кустарников.

Ранее жители донской столицы возмутились благоустройством, которое ведут в переулке. Люди пожаловались, что убирают вполне хорошие деревья.

К слову, кроме работы с зелеными насаждениями, подрядчик обязан до 10 декабря установить малые архитектурные формы, и уложить новое дорожное покрытие, смонтировать освещение. На все это выделили около 9 млн. рублей.

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