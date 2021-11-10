Власти рассказали, подорожает ли проезд в общественном транспорте

Перевозчики просили поднять тариф до 45 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Ростова-на-Дону сообщили, подорожает ли проезд в общественном транспорте с 11 ноября. Власти рассказали, как решается вопрос о новых тарифах.

— Тарифы на проезд в общественном транспорте в настоящее время проходит согласование в установленном порядке. О дате введения новых тарифов будет сообщено дополнительно, — прокомментировали в мэрии.

Напомним, ростовские автотранспортные предприятия предложили поднять тарифы до 45 рублей. Власти признали такое подорожание проезда необоснованным. Позже на сайте администрации был опубликован проект постановления, в котором предлагается увеличить стоимость проезда до 32 рублей.