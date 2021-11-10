Падения выручки из-за ограничений и QR-кодов ожидают рестораторы Ростовской области

Рестораторы при действующей системе QR-кодов просят смягчить остальные ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области предприятия сферы общепита ожидают сокращения выручки по итогам 2021 года из-за санитарных ограничений. Примерно такая же ситуация была и в 2020 году. Информация об этом прозвучала на видеоконференции, которую провел уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как сообщила бизнес-омбудсмену глава представительства Федерации рестораторов и отельеров донского края Карина Шатворян, во многом на ситуацию повлияли запреты, которые ввели власти. Речь идет о QR-кодах, ограничении в работе по времени и жесткие требования относительно заполняемости залов.

- Смотрела фильм, там была фраза «в военное время приказы не обсуждаются». Понимаю, что вы нам очень помогали и в первый локдаун, но у нас сложный регион, - отметила Карина Шатворян.

Представитель донских рестораторов отметила, что бизнес не хочет «воевать» с решениями правительства, но власти тоже должны прислушиваться к поступающим предложениям. Например, при действующей системе QR-кодов могли бы смягчить остальные ограничения.

- Санитарные меры и я поддерживаю. Мы не хотим воевать с тем, что принимает правительство, но хотим помочь. Какие-то найти плюсы в том, как нам работать. Если есть режим QR-кодов, и на сегодняшний момент у нас нет решения, как нам работать дальше, тогда хотя бы нужно что-то решить по ограничениям. Ростовская область по общепиту второй год в режиме ограничения работы, - подчеркнула Карина Шатворян.