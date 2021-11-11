Глава Горздрава Ростова рассказал, сколько привитых попадает в ковидные госпитали

Единичные случаи тяжелого течения коронавируса у привитых все же бывают, но на фоне других заболеваний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Менее 1 процента пациентов, поступивших в ковидные госпитали, были привиты от коронавируса. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на вопрос о целесообразности вакцинации при наличии большого количества различных штаммов коронавируса.

- Определенная основная структура вируса не видоизменяется как таковая, поэтому вакцина блокирует структуру прикрепления к человеческим клеткам. Мы анализируем ситуацию и видим, что в стационары ковидных госпиталей поступает очень низкий процент привитых граждан – менее одного процента. И протекает у них болезнь максимум в средне-тяжелой форме, - обратил внимание Сергей Мясников.

Глава Горздрава уточнил, что единичные случаи тяжелого течения болезни у вакцинированных бывают, но это связано с состоянием предшествующим и способствующим развитию болезни - серьезное онкологическое заболевание или, например, тяжелая форма сахарного диабета.

- Вакцинация – это значительное снижение риска развития осложнений. Об этом нужно знать и всегда помнить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ревакцинировались от коронавируса 30 тысяч жителей Ростова

Привитых в первый раз — на 600 тысяч больше (подробнее)