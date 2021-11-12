Власти Ростова объявили о поиске перевозчиков на несколько автобусных маршрутов

В салонах будут кондиционеры и вспомогательные средства для людей с ограниченными возможностями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове департамент транспорта на несколько городских маршрутов. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации .

Так, речь идет о следующих направлениях:

№2а ЖК «Измаильский парк» - Ц. Рынок - ЖК «Измаильский парк»

№4а ГПЗ-10 - Детская поликлиника Ж / Д района

№12 Ц. Рынок - ЖК «Акварель».

№17 Соловьиная роща - Сельмаш

№24 Горсоветская - гл. ЖДВ

№41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) - Ц. Рынок - ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера)

№60 Мечникова - Ц. Рынок - Мечникова

№60а Новое поселение - Ц. Рынок.

- Срок выполнения работ: с 1 февраля 2022 года до 31 июля 2023 года. На маршрутах обычно автобусы большого и малого класса. Не менее 75% машин должны быть включены в систему .

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