Власти Ростова объявили о поиске перевозчиков на несколько автобусных маршрутов

В салонах будут кондиционеры и вспомогательные средства для людей с ограниченными возможностями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове департамент транспорта на несколько городских маршрутов. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации .
Так, речь идет о следующих направлениях:
№2а ЖК «Измаильский парк» - Ц. Рынок - ЖК «Измаильский парк»
№4а ГПЗ-10 - Детская поликлиника Ж / Д района
№12 Ц. Рынок - ЖК «Акварель».
№17 Соловьиная роща - Сельмаш
№24 Горсоветская - гл. ЖДВ
№41 ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера) - Ц. Рынок - ЖК «Европейский» (мкр. Три Сквера)
№60 Мечникова - Ц. Рынок - Мечникова
№60а Новое поселение - Ц. Рынок.
- Срок выполнения работ: с 1 февраля 2022 года до 31 июля 2023 года. На маршрутах обычно автобусы большого и малого класса. Не менее 75% машин должны быть включены в систему .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова планируют запустить к ТЦ «Мега» большие автобусы
Это сделают после передачи направления департамента транспорта ( подробности )