Елена Золотарева второй раз на 6 лет назначена председателем Ростовского областного суда

Елена Золотарева уже второй раз назначена председателем облсуда. Фото: Ростовский областной суд

Председателем Ростовского областного суда назначена Елена Золотарева. Об этом сообщает пресс-служба суда региона.

- Указом президента Российской Федерации председателем Ростовского областного суда на шестилетний срок полномочий назначена Елена Анатольевна Золотарева, - говорится в сообщении.

Из открытых источников известно, что Елена Золотаревой 63 года, она родилась в Шахтах, в 1983 году окончила РГУ по специальности «Правоведение». Трудилась в прокуратуре Семикаракорского района, была народной судьей в Семикаракорском народном суде, с 1989 года была принята судьей Ростовского областного суда, Председателем областного суда Елена Золотарева стала в 2015 году.

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