Второй обновленный трамвайный маршрут запустят в Таганроге в 2022 году

На втором этапе модернизации будет построено 33,6 км трамвайных путей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй обновленный трамвайный маршрут планируют запустить в Таганроге в 2022 году. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Сейчас движение на улицах Морозова и Дзержинского прекращено. Демонтаж участка выполнен на две трети. Рабочие разобрали 9,5 километра трамвайных путей. Как сообщила компания-подрядчик, вторая обновленная линия будет готова в первом квартале 2022 года, то есть до конца апреля.

Маршрут будут обслуживать десять новых трамваев. Пять из них Таганрогу поставят в марте, еще пять — в апреле.

Напомним, на втором этапе модернизации в городе построят 33,6 км трамвайных путей. Пройдет реконструкция пяти тяговых подстанций и трамвайного депо. Планируется поставка 50 новых трамваев.