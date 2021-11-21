Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 10:37

Второй обновленный трамвайный маршрут запустят в Таганроге в 2022 году

На линии будет ходить новый транспорт
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На втором этапе модернизации будет построено 33,6 км трамвайных путей.

На втором этапе модернизации будет построено 33,6 км трамвайных путей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй обновленный трамвайный маршрут планируют запустить в Таганроге в 2022 году. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Сейчас движение на улицах Морозова и Дзержинского прекращено. Демонтаж участка выполнен на две трети. Рабочие разобрали 9,5 километра трамвайных путей. Как сообщила компания-подрядчик, вторая обновленная линия будет готова в первом квартале 2022 года, то есть до конца апреля.

Маршрут будут обслуживать десять новых трамваев. Пять из них Таганрогу поставят в марте, еще пять — в апреле.

Напомним, на втором этапе модернизации в городе построят 33,6 км трамвайных путей. Пройдет реконструкция пяти тяговых подстанций и трамвайного депо. Планируется поставка 50 новых трамваев.