В Ростове врача-эндокринолога обвинили в смерти «краснодарского каннибала»

Дмитрия Бакшеева осудили на 12 лет колонии строгого режима за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове врач-эндокринолог тюремной больницы № 19 попала под уголовное разбирательство из-за смерти осужденного Дмитрия Бакшеева, известного также как «краснодарский каннибал». Об этом в соцсети сообщил адвокат Алексей Аванесян.

- Обвинение предъявлено по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - написал Алексей Аванесян.

Специалист также опубликовал снимок документа, в котором отмечается, что пациент скончался из-за недостаточной медпомощи. Мужчина страдал туберкулезом и сахарным диабетом. По официальной версии, у него произошла интоксикация организма, которая привела к отеку мозга и остановке сердца. Это произошло в феврале 2020 года. Правозащитник уверен, что ответственность должен понести весь медперсонал.

- Двигаемся дальше. Кстати, крайняя судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ-19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности, чтобы для них и их коллег слова из инструкции отлетали от зубов, - добавил Алексей Аванесян.

Дмитрия Бакшеева осудили на 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима за убийство женщины. Якобы во время употребления горячительного жена приревновала его к знакомой и потребовала ее убить. После расправы жертву распилили на части.

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