Погода в Ростове-на-Дону на 24 ноября 2021: морозы до -10 и снег

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 24 ноября 2021: публикуем прогноз ростовского Гидрометцентра. Синоптики ожидают ухудшение погоды.

Ночью и утром в Ростове пройдут небольшой дождь с мокрым снегом. Утром на дорогах возможна гололедица. Ночью ожидаются колебания температуры от о до - 2 градусов, днем — -1 — +1. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В Ростовской области в большинстве районов прогнозируют небольшие и умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Температура ночью — -4 — +1, при прояснениях — до -10. Днем столбик термометра может достигать -3 — +2.