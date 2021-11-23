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Общество23 ноября 2021 17:36

Погода в Ростове-на-Дону на 24 ноября 2021: морозы до -10 и снег

Морозы до -10 и снегопад надвигаются на Ростовскую область
Михаил СТРИЖЕВ
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Водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 24 ноября 2021: публикуем прогноз ростовского Гидрометцентра. Синоптики ожидают ухудшение погоды.

Ночью и утром в Ростове пройдут небольшой дождь с мокрым снегом. Утром на дорогах возможна гололедица. Ночью ожидаются колебания температуры от о до - 2 градусов, днем — -1 — +1. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

В Ростовской области в большинстве районов прогнозируют небольшие и умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Температура ночью — -4 — +1, при прояснениях — до -10. Днем столбик термометра может достигать -3 — +2.