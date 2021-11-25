Почти 90 процентов почтовых отправлений жители Ростова-на-Дону получают в упрощенном виде

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Жители Ростова-на-Дону все чаще стали оформлять посылки с помощью мобильного онлайн - приложения или сайта компании. Число таких отправлений выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 508 тысяч.

Механика работы почтовых интернет-сервисов довольна проста. Цифровые площадки позволяют получить посылки без паспорта и заполнения бумажных документов с помощью простой электронной подписи. Таким способом в 2021 году ростовчане получили почти 90% всех посылок

Директор макрорегиона Южный и УФПС Ростовской области Почты России Андрей Ершов сообщил, что простая электронная подпись уже есть у 1,3 млн дончан в то время, как еще год назад к услуге были подключены 765 000 человек.

- Количество новых пользователей электронной подписи с начала этого года превышает отметку в 30 000 подключений ежемесячно. Это хороший показатель для нашего региона, жители Ростовской области оценили наши цифровые сервисы и экономят свое время, –– прокомментировал Андрей Ершов.

Отметим, что если у человека уже имеется простая электронная подпись, то он может воспользоваться бесплатным почтовым сервисом –– электронной доверенностью для получения отправлений.

Подключить простую электронную подпись можно на сайте компании, в мобильном приложении или лично в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента.