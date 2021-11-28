50 многодетных матерей наградили в Ростове-на-Дону

На Дону наградили 50 многодетных мам. Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону чествовали многодетных матерей. Им вручили дипломы и денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.

- Были отмечены 50 мам, достойно воспитывающие четырех и более детей. Например, Людмила Инодворская– мама шестнадцати детей. Четверо старших уже окончили техникум. Двое еще учатся в техникуме, а шестеро – в школе. Остальные находятся с мамой дома. Все дети в семье спортивные и музыкальные,- прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Количество многодетных семей на Дону постоянно растет. Сейчас их 47 тысяч, что в два раза больше, чем в 2011-м. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 17 видов пособий и выплат, которыми ежегодно пользуются 200 тысяч донских семей.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о семье, воспитывающей 13 детей. Отец, 40-летний шахтер, говорит, что ребят надо держать в строгости. Кстати, семья не исключает, что у них еще будут дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рожайте больше, это не страшно!»: отец 13 детей рассказал о христианском воспитании, розгах и любви

У супругов уже есть 10 сыновей и три дочери, но на достигнутом они не собираются останавливаться (подробнее)