Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 14:44

В Ростове среднемесячная зарплата на предприятиях увеличилась на 11,8%

Также повысились показатели в сфере промышленности
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По данным властей, ростовчанам в среднем платят 43,6 тысячи рублей

По данным властей, ростовчанам в среднем платят 43,6 тысячи рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове среднемесячная зарплата на предприятиях увеличилась на 11,8% и теперь составляет 43,6 тысячи рублей. Это данные за 9 месяцев 2021 года, их озвучили на заседании в городской думе.

Также на совещании отметили, что уровень безработицы в донской столице с начала года составил 0,9%.

При этом повышаются показатели в сфере промышленности. Предприятия наращивают выпуск машин, оборудования, мебели, компьютеров, бумаги, изделий из кожи и других продуктов. Индекс производства с января по сентябрь 2021 года составил 114,5%.

Оборот розничной торговли составил 422 млрд рублей, это на 21% выше по сравнению с 2020 годом. Общепит заработал 17,3 млрд рублей, рост относительно предыдущего периода - 22,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ