По данным властей, ростовчанам в среднем платят 43,6 тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове среднемесячная зарплата на предприятиях увеличилась на 11,8% и теперь составляет 43,6 тысячи рублей. Это данные за 9 месяцев 2021 года, их озвучили на заседании в городской думе.

Также на совещании отметили, что уровень безработицы в донской столице с начала года составил 0,9%.

При этом повышаются показатели в сфере промышленности. Предприятия наращивают выпуск машин, оборудования, мебели, компьютеров, бумаги, изделий из кожи и других продуктов. Индекс производства с января по сентябрь 2021 года составил 114,5%.

Оборот розничной торговли составил 422 млрд рублей, это на 21% выше по сравнению с 2020 годом. Общепит заработал 17,3 млрд рублей, рост относительно предыдущего периода - 22,1%.

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