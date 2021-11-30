Как вернуть товар в интернет-магазин, напомнили в Почте России

Фото: Почта России

Сезон распродаж в самом разгаре. А спонтанные покупки совершаются именно в такой период. Однако бесплатно вернуть интернет-заказ можно по упрощенной процедуре в прямо почтовом отделении. Главное, чтобы онлайн-магазин, где приобретаются товары, был подключен к услуге Почты России «Легкий возврат».

- Покупателям важно знать, что они могут вернуть не подошедший товар легко и просто, - рассказал директор макрорегиона «Южный» и УФПС Ростовской области Почты России Андрей Ершов. - Широкая сеть почтовых отделений позволяет оформить возврат рядом с домом. Ростовчане могут прийти в ближайшее отделение, и оператор за несколько минут оформит возврат.

К слову, только за первые девять месяцев текущего года с помощью данного сервиса в Ростовской области клиенты уже оформили свыше десяти тысяч возвратов. И это на 41 процент выше, чем в 2020-м.

Известно, что для возврата не подошедшего товара не требуются ни удостоверяющие личность документы, ни чек, а нужен только трек-номер. Кроме того, так как нет необходимости заполнять бумажный бланк в почтовом отделении, на порядок сокращено и время оформления возврата. Оно теперь составляет меньше одной минуты.

Так, подключиться к сервису могут любые интернет-магазины, включая частные небольшие компании. Например, 12 ростовских продавцов уже предоставляют своим клиентам возможность вернуть товар по упрощенной схеме, из них семь - это индивидуальные предприниматели.

КОНКРЕТНО

Вернуть товар продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая Яндекс.Маркет, OZON, H&M, La Redoute, Zara, AliExpress, Tmall, 220v, Респект-Онлайн и др. Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.

При этом интернет-магазины, подключенные к услуге «Легкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках.

КСТАТИ Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, т.к. снимает основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь Почтой России можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую и садовую технику.

Для некрупных предпринимателей и самозанятых граждан Почта России предоставляет возможность подключиться к «Легкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты через электронный сервис.