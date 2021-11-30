В Ростовской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное ураганом

Фото: архив «Россети Юг»

В Ростовской области во вторник, 30 ноября, в ряде районов из-за шквалистого ураганного ветра было нарушено электроснабжение. Специалисты ростовского филиала «Россети Юг» оперативно приступили к устранению неполадок в южных, юго-западных и западных районах региона.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы почти 180 специалистов в составе 73 бригад, а также 94 единицы техники.

Электроснабжение полностью восстановили в этот же день.

При этом синоптики предупреждают о новой волне непогоды: ночью и днем 1 декабря в Ростовской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 29 м/сек. В режиме повышенной готовности работают также волгоградский и калмыцкий филиалы компании.

Жителям садоводческих товариществ и коттеджных поселков, которые не являются потребителями «Россети Юг», в случае отсутствия электроснабжения рекомендуем обращаться к штатному электрику или в свою управляющую компанию.

ВАЖНО!

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.