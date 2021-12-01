В Цимлянское водохранилище выпустили почти полмиллиона мальков рыбы благодаря Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

494 тысячи мальков сазана выпущены в Цимлянское водохранилище по заказу Ростовской АЭС. Зарыбление рукотворного моря проводилось в рамках ежегодных биомелиоративных мероприятий, направленных на обеспечение оптимального экологического состояния водоёма. Растительноядные породы рыбы, такие как сазан, поедая растительность, помогают улучшать качество воды. В результате зарыбления снижаются темпы развития сине-зеленых водорослей.

- В программе зарыбления водоемов региона Ростовская АЭС участвует с 2015 года. За это время выпущено более 70 миллионов мальков ценных пород рыбы, таких как сазан, лещ, белый амур, толстолобик. Они пополнили свою популяцию в устье Дона и Цимлянском водохранилище, но если в прошлые годы мы зарыбляли его в Волгоградской области, то на этот раз рыба была выпущена в непосредственной близости от Волгодонска и Ростовской АЭС, в хуторе Овчинников Дубовского района Ростовской области, - пояснила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Мальки выращены в Орловской области и доставлены к месту выпуска на специальном транспорте, оснащенном установкой для поддержания оптимальной температуры в резервуарах с рыбой, а также насыщения воды в них кислородом.

Средняя навеска сазана - 10 грамм. Такой вес малька указывает на его зрелый для выпуска возраст, который позволит ему быстро адаптироваться в новом водоёме.