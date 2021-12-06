В Ростове неделя с 6 по 12 декабря будет пасмурной и дождливой

Во вторник обещают +12 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, и в частности в донской столице, неделя с 6 по 12 декабря будет пасмурной и дождливой. При этом ожидается довольно теплая погода. В отдельные дни температура воздуха может подняться до +12 градусов, сообщают синоптики.

Так, в Ростове осадки прогнозируют с понедельника по четверг, после этого будет облачно с прояснениями. Сегодня, в понедельник, до +7, во вторник обещают +12. Это самый теплый день за грядущие семь дней.

Ночью в среднем столбики термометров не должны превышать +5 градусов, однако в некоторых территориях, например, в Боковской с 6 на 7 декабря ожидается -2 градуса. Скорость ветра по региону - от 2 до 5 м/с.

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