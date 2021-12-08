В Ростовской области Дон и Волгу предложили соединить еще одним каналом

Власти уже приняли «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области снова заговорили о необходимости строительства еще одного канала, который бы соединил реку Дон и Волгу. Эту тему на заседании в донском Заксобрании поднял заместитель председателя парламента Вячеслав Василенко.

Депутат отметил, что создание канала Волго-Дон-2 может решить проблему маловодности в регионе. Строительство объекта начали еще в советское время, но работу в итоге так и не завершили. Завершить этот проект ранее предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На встрече в Заксобрании Ростовской области каких-то определенных решений не озвучили, но участники отметили, что июле 2021 года федеральные власти приняли «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон.

- В июле 2021 года правительством России была принята «дорожная карта» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. На эти цели было выделено 105 млрд рублей. Это очень важный момент, река у нас - основной источник воды - и питьевой, и технической, и для населения, и для орошения, - отметил Вячеслав Василенко.

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