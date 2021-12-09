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Общество9 декабря 2021 7:39

«Плачевное состояние водоканалов» привело к загрязнению реки Дон в Ростовской области

Исследование провели специалисты Росприроднадзора
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проверили образцы воды, взятые около очистных сооружений и зерновых терминалов

Проверили образцы воды, взятые около очистных сооружений и зерновых терминалов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на отдельных участках реки Дон в несколько раз превышена концентрация загрязняющих веществ. Причиной стало «плачевное состояние водоканалов», сообщила в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

- За несколько месяцев мы провели обследование Дона. Инспекторы оценили экологическое состояние акватории и водоохранных зон. На диаграмме замеров четко видны места, где в несколько раз превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ. Основная причина таких показателей - плачевное состояние водоканалов. В России эти объекты нуждаются в масштабной реконструкции, - подчеркнула Светлана Радионова.

Исследование проводили с 23 июля по 28 октября 2021 года. Всего специалисты прошли 230 км и отобрали 5863 пробы в 533 точках. В том числе проверили образцы, взятые из сброса Цимлянского водохранилища, около очистных сооружений, нефтебазы, ж/д станции и зерновых терминалов.

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