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Общество9 декабря 2021 14:03

Сергея Орлова назначили и. о. министра ЖКХ Ростовской области

Сейчас чиновник замещает Михаила Солоницина, который перешел в администрацию Таганрога
Ангелина СКИБА
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Ранее чиновник был первым заместителем министра ЖКХ. Фото: сайт правительства РО

Ранее чиновник был первым заместителем министра ЖКХ. Фото: сайт правительства РО

Сергея Орлова назначили исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

До этого чиновник был первым заместителем главы жилищно-коммунального ведомства, а еще ранее работал в администрации города Зверево.

Сейчас Сергей Орлов замещает Михаила Солоницина, который недавно покинул пост и возглавил администрацию Таганрога.

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