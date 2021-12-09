Сергея Орлова назначили и. о. министра ЖКХ Ростовской области

Ранее чиновник был первым заместителем министра ЖКХ. Фото: сайт правительства РО
Сергея Орлова назначили исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.
До этого чиновник был первым заместителем главы жилищно-коммунального ведомства, а еще ранее работал в администрации города Зверево.
Сейчас Сергей Орлов замещает Михаила Солоницина, который недавно покинул пост и возглавил администрацию Таганрога.
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