Сергея Орлова назначили и. о. министра ЖКХ Ростовской области

Ранее чиновник был первым заместителем министра ЖКХ. Фото: сайт правительства РО

Сергея Орлова назначили исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

До этого чиновник был первым заместителем главы жилищно-коммунального ведомства, а еще ранее работал в администрации города Зверево.

Сейчас Сергей Орлов замещает Михаила Солоницина, который недавно покинул пост и возглавил администрацию Таганрога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главой администрации Таганрога назначили Михаила Солоницина

Чиновник приступит к исполнению обязанностей с 7 декабря 2021 года (подробности)