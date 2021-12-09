В Ростовской области на маршруты выводят 140 новых школьных автобусов

Еще 70 новых автобусов отправятся в свои школы 10 декабря. Фото: правительство Ростовской области

В 46 муниципалитетах Ростовской области выходят 140 новых школьных автобусов выходят на маршруты в 46 муниципалитетах Ростовской области. Они будут возить учеников в 135 школ региона. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

- Муниципалитеты получают уже вторую партию школьных автобусов. 70 машин отправили в города и районы в конце ноября, еще 70 уедут 10 декабря в 9.30 утра, - уточнили в пресс-службе.

Новые автобусы на 380,7 млн рублей закупили за счет федерального бюджета по распоряжению правительства страны для обновления муниципальных школьных автопарков. Они заменят старую или непригодную технику, которая начала работать 8-10 лет назад. В итоге автопарки донских школ обновятся на 15%.

Сейчас в регионе 39 тысяч ребят едут в 606 образовательных учреждений на 900 школьных автобусах. В области работают 1343 школьных маршрута протяженностью более 14,5 тысячи километров.

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