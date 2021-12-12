Депутат из Ростовской области заявил, что не виновен в хищениях

Мужчина пояснил, что получает только дивиденды как учредитель детских лагерей Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший депутат Неклиновского собрания Ростовской области Виталй Латышев дал комментарий сообщениям в СМИ о предполагаемой его причастности к хищениям бюджетных средств, выделяемых на детский отдых. Об этом сообщает «Город N».

Издание приводит его слова о том, что у людей сложилось ошибочное мнение о том, что он якобы живет не по средствам потому что берет деньги у детей, но на самом деле средства идут на улучшение материальной базы четырех ныне работающих детских лагерей, а из заработка он получает только дивиденды как учредитель.

Ранее в ряде СМИ прошла информация, что в одном из детских лагерей на берегу Таганрогского залива в Ростовской области прошли обыски. Говорилось, что бывшего депутата подозревали в хищении бюджетных средств, выделенных Минтруда на отдых детей из малообеспеченных семей.