В Ростовской области пришлось тушить загоревшуюся чебуречную

Пожар ликвидировали в считанные минуты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге тушили пожар в чебуречной. Пожар разгорелся в конце рабочего дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Как рассказали в МЧС, пламя охватило организацию общественного питания на небольшой площади в конце рабочего дня в пятницу, 10 декабря.

- В 17.04 поступило сообщение о том, что в переулке Смирновский, произошел пожар в чебуречной на площади 20 квадратных метров, - уточнили время в ведомстве.

Пожарные прибыли на место молниеносно. В 17.14 доложили о локализации пламени, а еще через 6 минут, в 17.20, - о ликвидации пожара. Для борьбы с огнем на место прибыли 8 человек личного состава, использовали две единицы спецтехники.

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