Погода в Ростове-на-Дону на 15 декабря 2021: какой будет среда

Фото: Алексей Булатов.

Погода в Ростове-на-Дону на 15 декабря 2021 — публикуем прогноз. Рассказываем, чего ожидать в донской столице и других городах.

В Ростове температура составит +5 — 7 градусов. Серьезных осадков не предвидится. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах Ростовской области пройдет дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. В некоторых районах порывы ветра ночью могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Столбик термометра может достигать 0 — +5 градусов, по югу — до +9.