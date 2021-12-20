В Батайске медики и власти ведут активную борьбу с коронавирусом

Фото: сайт Администрации города Батайска

В городе Батайске продолжается активное противостояние новой коронавирусной инфекции. О ее ходе рассказали в городской администрации.

В настоящее время в городе Батайске вакцинировались 45 570 жителей. Таким образом, вакцинировано более 60% горожан. По городу работают пять мобильных пунктов вакцинации. Они находятся в поликлиниках №1, №2, №3, №5, №6, а также есть один круглосуточный – в приемном отделении МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО).

- Все пункты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, в субботу с 08:00 до 14:00 (поликлиники №1, №2, №3, №5), пункт вакцинации в поликлиническом отделении №5 ЦГБ работает и в воскресенье с 08:00 до 14:00, пункт вакцинации в приемном отделении ЦГБ - круглосуточно, ежедневно, без выходных, - говорится в тексте сообщения.

С 12 ноября начал работу еще один пункт – В ТРК «МегаМаг». Время его работы ежедневно с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Также в отдаленные районы и на объекты соцсферы выезжают мобильные бригады.

Медики также рекомендуют проходить ревакцинацию, так как антитела, полученные при прививке, исчезают через полгода. Делать ее необходимо, как тем, кто уже переболел, так и тем, кто уже проходил вакцинацию.

Кроме того, в батайском общественном транспорте проходят масочные рейды. В них принимают участие сотрудники регионального минтранса, администрации города, полиции, сотрудники МБУ "Защита" и казаки. Инспекцию проходят не только автобусы, но и такси.

- С пассажирами проведены разъяснительные беседы о соблюдении ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, - отметили в администрации.