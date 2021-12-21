Взорвавшийся в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» выставили на торги

ЧП на борту судна произошло в октябре 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Танкер «Генерал Ази Асланов», который взорвался на пути в Ростов в 2020 году, выставили на торги. Информацию об этом опубликовали на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

За нефтеналивное судно/химовоз просят 247,5 млн рублей. При этом отмечается, что лот сейчас находится в аварийном состоянии и не используется. Танкер принадлежит компании-банкроту «Палмали».

ЧП на борту судна «Генерал Ази Асланов» произошло 24 октября 2020 года. Предварительно, вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость, после этого прогремел взрыв и образовалась пробоина от 5 до 12 метров в самой широкой части. Экипаж состоял из 13 человек, 10 из них удалось спастись, еще троих после поисков нашли погибшими.

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