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Общество21 декабря 2021 15:59

Погода в Ростове-на-Дону на 22 декабря 2021: публикуем прогноз

Морозы до -16 и метель надвигаются на Ростовскую область
Михаил СТРИЖЕВ
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В ближайшие сутки погода ухудшится.

В ближайшие сутки погода ухудшится.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону 22 декабря 2021 может сильно ухудшиться. Публикуем подробный прогноз на среду.

Ночью температура снизится до -9 градуса, днем ожидается до -8. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, утром и днем возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. В ночное время пройдет умеренный снег, днем — небольшой.

По Ростовской области ночью ударят морозы до -6 — - 11 градусов, при прояснениях — до -16. Днем средняя температура составит -6 — -11 градусов. Ожидается сильный ветер: ночью его порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 17. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Местами метель, на дорогах — гололедица.