Норвежский полузащитник присоединился к ФК «Ростов»

Кнудсен дебютировал в высшей лиге в 2019 году. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» подписал контракт с норвежским полузащитником Магнусом Кнудсеном. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Контракт рассчитан на 4,5 года. Стоимость трансфера не раскрывается.

Кнудсен — воспитанник клуба из Норвегии «Лиллестрем». Он входит в сборную страны среди игроков до 20 лет.

Серьезные изменения в карьере начались в 2019 году, когда Кнудсен дебютировал в высшей лиге страны. В 2021 году полузащитник перешел в клуб «Улл/Киса», однако спустя несколько месяцев вернулся в родной клуб.

За 2021 год он провел 33 матча. На его счету три голевые передачи. Он трижды вытупал за сборную Норвегии.