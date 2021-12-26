В Ростове произошел пожар в старинном особняке, который защищали от сноса

Пожарные ликвидировали возгорание в тот же день. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове произошел пожар в старинном доме Билибина. Особняк на Московской, 41 загорелся вечером 25 декабря, сообщили в донском управлении МЧС.

Особняк тушили восемь человек, было привлечено две единицы техники. К 20.40 пожар ликвидировали. Площадь возгорания не сообщается. В результате пожара никто не пострадал.

Дом С. Г. Билибина был построен в середине XIX века. Особняк построен в стиле классицизма, считается памятником гражданской архитектуры. Это одна из самых старых построек на улице Московской.

Ранее организация «Мой фасад» настаивали на том, что дому нужно присвоить статус объекта культурного наследия. Однако в этом было отказано. В начале декабря общественники сообщили, что дом могут снести. При этом, по данным организации, нашелся инвестор, который хотел отреставрировать здание, но его предложение не было рассмотрено.