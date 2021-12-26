В Ростовской области еще 518 человек за сутки заразились коронавирусом

От ковида скончались еще 22 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области еще 518 человек заразились коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 191662. В больницах остаются 2429 заболевших. Состояние 30 оценивается как тяжелое, эти пациенты подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вылечились от ковида еще 733 человека. Общее число выздоровевших составляет 170361.

Подтвердилась смерть от коронавируса 22 человек. Это 12 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и 10 мужчин от 62 до 86 лет. Кроме ковида они страдали от хронических заболеваний. За все время пандемии скончались 9488 зараженных.