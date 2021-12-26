Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Ростове

Погода будет морозной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону 26 декабря выпал долгожданный снег. Рассказываем, надолго ли сохранятся осадки в донской столице.

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии опубликовали прогноз на ближайшие три дня. 27 декабря синоптики прогнозируют небольшие мокрый снег и снег. Ночью морозы могут достигать -6 градусов, днем — -3 — -5 градусов.

28 декабря ожидается умеренный снег, который может сменяться на дождь. Температура в ночное время будет составлять -9 — -11 градусов, в дневное — -1 — -3 градуса.

29 декабря, в среду, ночью пройдут умеренные мокрый снег с дождем. Днем осадки будут небольшими. Ночью на термометре будет -1 — -3 градуса, днем — 0 — -2 градуса.

По данным сервисов «Яндекс.Погода» и «РП-5», 30 и 31 декабря снега не ожидается. При этом по ночам ожидаются небольшие дожди.