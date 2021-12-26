Ростовские власти рассказали, когда в микрорайоне Суворовском построят школы и детсады

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове прошло выездное заседание по вопросу развития микрорайона Суворовский. Представители администрации и застройщика обсудили строительство социальных объектов.

По словам замглавы администрации Андрея Дикуна, в феврале 2022 года в микрорайне откроют детский сад на 90 мест. В следующем году планируется создать проекты поликлиники и школы.

— Будут запроектированы поликлиника на 900 посещений в смену и школа на 1200 учащихся во 2 микрорайоне. Начать строительство образовательного учреждения планируется в следующем году, а завершить в 2024 году, — прокомментировал Андрей Дикун.

Кроме того, до 2024 года застройщик за свой счет создаст проект и построит школу на 1 200 мест, два детских сада на 280 и на 320 мест, запроектирует школу на 850 мест. Строительство еще одного детского сада на 280 запланировано на 2023 — 2024 годы и дошкольного учреждения на 240 мест — на 2024 — 2025 годы.