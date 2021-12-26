В Ростове из-за сильного ливня затопило рынок «Классик»

Фото: instagram.com/rostovglavniy_61.

В Ростове-на-Дону 26 декабря затопило рынок «Классик». Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Утром в городе прошел сильный ливень. В результате дороги превратились в реки: пешеходам пришлось передвигаться, находясь по щиколотку в воде. Из-за потоков воды трудности появились и у автомобилистов.

По словам ростовчан, такая ситуация в этом районе складывается не впервые. Территорию затапливает после каждого сильного дождя. Но на этот раз люди беспокоятся о том, что станет с дорогами после ночных морозов.

— Надо ехать с тряпкой машину мыть, пока не замерзла, — пошутил один комментаторов.

Ранее мы писали, ночью температура в Ростове может снизиться до -6 градусов. Днем температура составит -3 — -5 градусов.