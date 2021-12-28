Жители Дона стали чаще оформлять ОСАГО на Почте

Фото: Почта России

С начала года жители Ростовской области оформили 260 полисов ОСАГО в почтовых отделениях. Это на 55% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Наиболее востребована услуга страхования ОСАГО у жителей сельской местности.

- Мы сотрудничаем с девятью страховыми компаниями. Благодаря чему наши клиенты всегда могут найти наиболее приемлемый для них вариант страхования. Особенно популярна услуга среди жителей сельской местности. Ведь они могут оформить полис в своем населенном пункте, в ближайшем почтовом отделении, — прокомментировал директор УФПС Ростовской области и макрорегиона «Южный» Почты России Андрей Ершов.

Сотрудники Почты помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Алгоритм оформления полиса прост: оператор заполняет все необходимые данные, в режиме онлайн направляет запрос в компании, сотрудничающие с Почтой, и получает от них в ответ расчет страховой премии. Клиенту остается сделать выбор с учетом представленных цен и других условий страхования. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Личное присутствие владельца транспортного средства (ТС) не обязательно, полис может оформить его представитель. Действие страховки начнется через три дня после оплаты.

Отделения Почты России — это многофункциональные центры, в которых за одно посещение клиенты решают большое количество бытовых вопросов. Помимо традиционных услуг в почтовом отделении можно оплатить штрафы, госпошлины, коммунальные услуги, приобрести продукты, получить или отправить денежные переводы, а также оформить страховку.

Информационная справка

В состав УФПС Ростовской области входят 19 почтамтов и автобаза, 1127 почтовых отделений (837 – в сельской местности). Работает порядка десяти тысяч сотрудников, в том числе 4493 почтальона, более 2000 операторов и 345 водителей. Услуга по предварительной записи на обслуживание в почтовом офисе доступна в 114 почтовых отделениях Ростовской области. На сегодняшний день 75 отделений работают 7 дней в неделю. На территории Ростовской области проложено 254 автомобильных маршрута общей протяженностью более 44 тыс. км. Автопарк управления насчитывает 414 единиц подвижного состава.