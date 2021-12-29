Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 9:15

Новые ограничения для транспорта в Ростове-на-Дону: публикуем адреса и время

В Ростове на полгода продлили ограничения движения на переулке Халтуринском
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На одном из участков запретят остановку транспорта.

На одном из участков запретят остановку транспорта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону ввели на полгода на нескольких участках. Публикуем адреса и время.

На переулке Халтуринском продлят ограничения на участке от улицы Шаумяна до улицы Социалистической. Из-за строительства многоэтажного дома проезд будет ограничен до 30 июля 2022 года.

До 21 января ограничения продолжат действовать на проспекте Богатяновский спуск, 31. Меры связаны со строительством подземного газопровода.

С 29 декабря введены ограничения для транспорта в створе строящегося дома по проспекту Ленина, 46/2. Они будут действовать по 30 июля. Причина — работы по строительству объекта капремонта на переулке Ашхападском и проспекту Ленина.

С 15 января будет запрещена остановка и стоянка машин по переулку Белоусова, на участке от дома № 4/1 до улицы 8-я Процветания.