Новые ограничения для транспорта в Ростове-на-Дону: публикуем адреса и время

На одном из участков запретят остановку транспорта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ограничения движения в Ростове-на-Дону ввели на полгода на нескольких участках. Публикуем адреса и время.
На переулке Халтуринском продлят ограничения на участке от улицы Шаумяна до улицы Социалистической. Из-за строительства многоэтажного дома проезд будет ограничен до 30 июля 2022 года.
До 21 января ограничения продолжат действовать на проспекте Богатяновский спуск, 31. Меры связаны со строительством подземного газопровода.
С 29 декабря введены ограничения для транспорта в створе строящегося дома по проспекту Ленина, 46/2. Они будут действовать по 30 июля. Причина — работы по строительству объекта капремонта на переулке Ашхападском и проспекту Ленина.
С 15 января будет запрещена остановка и стоянка машин по переулку Белоусова, на участке от дома № 4/1 до улицы 8-я Процветания.