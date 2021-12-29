График работы поликлиник в Ростове 31 декабря – 9 января: как будут работать в новогодние каникулы

В поликлиниках будут работать дежурные медики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

График работы поликлиник в Ростове 31 декабря — 9 января опубликовали в ростовской администрации. Рассказываем, когда можно обратиться за медпомощью.

В праздники во всех поликлиниках с 8.00 до 14.00 будут работать дежурные администраторы. Кабинеты неотложной помощи будут принимать пациентов с 8.00 до 16.00. Прививочные кабинеты будут открыты с 8.00 до 14.00.

3, 4, 5, 6 и 8 января специалисты будут принимать пациентов, согласно обычному расписанию. 1, 2, 7 и 9 января — согласно воскресному.

«Скорые» будут работать ежедневно и круглосуточно.