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Общество29 декабря 2021 15:33

В Ростовской области будут судить троих человек, похитивших и убивших мужчину

По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего до смерти
Михаил СТРИЖЕВ
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Уголовное дело передано в суд.

Уголовное дело передано в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в суд передали дело троих жителей Зерноградского района. Их обвиняют в похищении и убийстве человека.

По версии следствия, в декабре 2020 в поселке Кленовом обвиняемые приехали к 42-летнему знакомому. Они избили его, погрузили в автомобиль и вывезли в безлюдное место. Здесь злоумышленники продолжили избивать похищенного руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

По статьям «Похищение» и «Убийство» обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.