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Общество29 декабря 2021 16:57

В Ростове отреставрировали дом барона Врангеля

Как выглядит дом Врангеля после реставрации: фото внутри и снаружи
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

В Ростове-на-Дону завершилась реставрация «Комплекса домов барона Н. Г. Врангеля». Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

— Приемочной комиссией при участии комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области осуществлена приемка выполненных работ, — сообщили в комитете.

Реставрация началась в 2020. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

Реставрация началась в 2020. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

Напомним, дом находится в частной собственности. В 2020 году владелец получил разрешение от министерства культуры, после чего началась реставрация. Работы было много, поскольку дом за много лет пришел в упадок: пол в помещениях сгнил, а кровля поддерживалась с помощью псевмодомкратов.

Сейчас дом выглядит иначе. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

Сейчас дом выглядит иначе. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

В доме планируется сделать музей, посвященный личности Петра Врангеля. Ранее СМИ сообщали, что у владельца есть некоторые экспонаты, которые можно выставить. Среди них монеты и купюры, которые выпускались в то время, когда Врангель был главнокомандующим вооруженными силами.

Комиссия приняла работы. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

Комиссия приняла работы. Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.