Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 18:07

В Ростовской области возбудили 42 дела за неуборку снега

Хуже всего ситуация в Ростове, Волгодонске и Сальске
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: правительство Ростовской области.

Фото: правительство Ростовской области.

Административная инспекция Ростовской области проверила качество зимней уборки улиц и дворов. О результатах мониторинга рассказали в региональном правительстве.

Из-за неуборки снега инспекторы возбудили 42 административных дела. Наибольшее количество нарушений выявили в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске.

Ответственным за некачественную уборку грозит штраф: до трех тысяч рублей для физических и должностных лиц. Юридические лица должны будут заплатить до семи тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена.

Напомним, штраф могут получить не только предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании и подрядные организации. Собственники зданий отвечают за расчистку кровель, карнизов, козырьков и водосточных труб.