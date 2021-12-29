В Ростовской области возбудили 42 дела за неуборку снега

Фото: правительство Ростовской области.

Административная инспекция Ростовской области проверила качество зимней уборки улиц и дворов. О результатах мониторинга рассказали в региональном правительстве.

Из-за неуборки снега инспекторы возбудили 42 административных дела. Наибольшее количество нарушений выявили в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске.

Ответственным за некачественную уборку грозит штраф: до трех тысяч рублей для физических и должностных лиц. Юридические лица должны будут заплатить до семи тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет увеличена.

Напомним, штраф могут получить не только предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании и подрядные организации. Собственники зданий отвечают за расчистку кровель, карнизов, козырьков и водосточных труб.