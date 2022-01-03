Власти Ростова выставили на продажу компанию, начисляющую плату за ЖКУ

Центр рассчитывает плату за ЖКУ.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Администрация Ростова-на-Дону выставила на продажу «Единый информационно-расчетный центр», который начисляет плату за ЖКУ. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.
Власти продают 100% акций компании или 38 850 ценных бумаг. Начальную стоимость оценили почти в 33 миллиона рублей. Участники аукциона должны заплатить задаток в 6,6 миллиона рублей.
Итоги аукциона будут подведены 14 февраля.
«Единый информационно-расчетный центр» был создан в 2014 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Сейчас в компании трудятся 43 человека.