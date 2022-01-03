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Общество3 января 2022 7:34

Власти Ростова выставили на продажу компанию, начисляющую плату за ЖКУ

Стоимость акций оценили в 33 миллиона рублей
Михаил СТРИЖЕВ
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Центр рассчитывает плату за ЖКУ.

Центр рассчитывает плату за ЖКУ.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Администрация Ростова-на-Дону выставила на продажу «Единый информационно-расчетный центр», который начисляет плату за ЖКУ. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.

Власти продают 100% акций компании или 38 850 ценных бумаг. Начальную стоимость оценили почти в 33 миллиона рублей. Участники аукциона должны заплатить задаток в 6,6 миллиона рублей.

Итоги аукциона будут подведены 14 февраля.

«Единый информационно-расчетный центр» был создан в 2014 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Сейчас в компании трудятся 43 человека.