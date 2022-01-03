В Ростовской области от коронавируса скончались 16 человек

Подтвердилась смерть девяти женщин и семи мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 16 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Среди жертв девять женщин в возрасте от 54 лет до 91 года. Подтвердилась смерть семи мужчин от 51 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Напомним, за сутки коронавирусом заразились 290 жителей области. Выздоровели 405 пациентов. В больницах остаются 1863 заболевших.