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Общество3 января 2022 9:03

В Ростовской области от коронавируса скончались 16 человек

Кроме ковида у пациентов были диагностированы хронические заболевания
Михаил СТРИЖЕВ
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Подтвердилась смерть девяти женщин и семи мужчин.

Подтвердилась смерть девяти женщин и семи мужчин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 16 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Среди жертв девять женщин в возрасте от 54 лет до 91 года. Подтвердилась смерть семи мужчин от 51 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Напомним, за сутки коронавирусом заразились 290 жителей области. Выздоровели 405 пациентов. В больницах остаются 1863 заболевших.