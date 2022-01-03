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Общество3 января 2022 11:11

В Ростове из-за перепадов температур разрушились дороги

Сейчас специалисты администрации обследуют асфальтовое покрытие на улицах
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: администрация Ростова.

Фото: администрация Ростова.

Перепады температур привели к разрушению дорожного покрытия на улицах Ростова. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сейчас дороги города обследуют специалисты дирекции по строительству транспортной инфраструктуры. Адреса участков, где нужно исправить дефекты, направлены подрядным организациям. Часть работ планируется выполнять 3 января.

Сообщить о дефектах дорожного покрытия можно по телефону горячей линии 8-961-271-55-12. Обращения принимаются с 9.00 до 18.00.