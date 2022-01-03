В Ростове из-за перепадов температур разрушились дороги

Фото: администрация Ростова.

Перепады температур привели к разрушению дорожного покрытия на улицах Ростова. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сейчас дороги города обследуют специалисты дирекции по строительству транспортной инфраструктуры. Адреса участков, где нужно исправить дефекты, направлены подрядным организациям. Часть работ планируется выполнять 3 января.

Сообщить о дефектах дорожного покрытия можно по телефону горячей линии 8-961-271-55-12. Обращения принимаются с 9.00 до 18.00.