В Ростовской области из-за снегопада ухудшилась ситуация на дорогах

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за непогоды ухудшилась ситуация на дорогах. В донской Госавтоинспекции водителей попросили быть внимательными за рулем.

Автомобилистов призвали увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров.

— Региональная Госавтоинспекция рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. В данных погодных условиях передвигаться на автомобилях, оборудованных зимними шинами, — говорится в сообщении.

Пешеходов также попросили проявлять осторожность возле проезжей части. Необходимо учитывать, что тормозной путь при такой погоде может увеличиваться. Чтобы обозначить свое присутствие на дороге, жителям рекомендуют носить одежду и аксессуары со световозвращающими элементами.