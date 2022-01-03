У «Ласточки» из Анапы и Новороссийска появилась остановка в Таганроге

На одной из станций электропоезд разделяют на два состава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ласточку» из Анапы и Новороссийска с 1 января пустили до Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Из Таганрога поезд № 839/840 будет отправляться в 5.33. На станции «Крымская» поезд разделяется на два состава. Один из них направляется в Новороссийск, другой — в Анапу.

В обратном направлении скоростной поезд отправляется из Новороссийска в 15.55, из Анапы — в 15.42. В Таганрог «Ласточка» прибывает в 23.28.