Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 13:00

У «Ласточки» из Анапы и Новороссийска появилась остановка в Таганроге

Новое расписание заработало 1 января
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На одной из станций электропоезд разделяют на два состава.

На одной из станций электропоезд разделяют на два состава.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ласточку» из Анапы и Новороссийска с 1 января пустили до Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Из Таганрога поезд № 839/840 будет отправляться в 5.33. На станции «Крымская» поезд разделяется на два состава. Один из них направляется в Новороссийск, другой — в Анапу.

В обратном направлении скоростной поезд отправляется из Новороссийска в 15.55, из Анапы — в 15.42. В Таганрог «Ласточка» прибывает в 23.28.